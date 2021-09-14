الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 14-09-2021
08:46 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
الثلاثاء 14 سبتمبر تراجع طفيف بمقدار قرشين، حيث سجل
15.71 جنيه، وبينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.73 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78
جنيه، وسجل في البنك الأهلي الكويتي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75
جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.