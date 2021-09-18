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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
السبت، 18-09-2021 09:22 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار السبت 18 سبتمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرش حيث سجل 15.72 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في البنك الأهلي الكويتي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
 

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