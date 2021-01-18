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تراجع مفاجئ للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 18-01-2021 09:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 18 يناير حالة من التراجع الطفيف بمقدار 6 قروش، حيث سجل 15.66 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه .
و سجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في بنك مصر نفس القيمة ، حيث سجل 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .  
 

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