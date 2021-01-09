الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السبت، 09-01-2021
08:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 9 يناير حالة من
التراجع بمقدار قرش واحد ، حيث سجل اليوم 15.69 جنيه بينما سجل في معاملات أمس
الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في البنك
الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
وسجل الدولار
أعلي
سعر في مصرف أبو ظبي
الإسلامي حيث سجل 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ،
وسجل أقل سعر في بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.73 جنيه .