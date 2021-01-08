الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الجمعة، 08-01-2021
09:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
الجمعة 8 يناير حالة من الاستقرار
حيث سجل 15.70 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل الدولار
في
البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
وسجل الدولار
في
مصرف أبو ظبي
الإسلامي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، و سجل في بنك
الإمارات دبي
الوطني 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .