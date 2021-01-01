ارتفاع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الجمعة، 01-01-2021
08:58 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الجمعة 1 يناير 2021
ارتفاع طفيف حيث سجل 15.84 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل الدولار
في
البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل الدولار
في
البنك الأهلي الكويت
ي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه ، وسجل في مصرف أبو
ظبي الإسلامي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه .