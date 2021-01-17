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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأحد، 17-01-2021 09:34 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 17 يناير ارتفاع طفيف بمقدار 6 قروش ، حيث سجل اليوم 15.72 جنيه بينما سجل أمس 15.66 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي اليوناني 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
 

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