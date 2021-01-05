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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

 
الثلاثاء، 05-01-2021 09:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية ، 15.73 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .  
 

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