الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 05-01-2021
09:11 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار
حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية ، 15.73 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في البنك التجاري
الدولي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في البنك
الأهلي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي
15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .