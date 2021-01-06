الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 06-01-2021
09:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 6 يناير حالة من
التراجع الطفيف بمقدار قرشين ، حيث سجل
اليوم 15.71 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.73 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في البنك
الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76جنيه .
كما سجل في البنك
التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في بنك أبو ظبي
التجاري 15.66 جنيه للشراء و للبيع سجب 15.76 جنيه .