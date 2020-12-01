الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 01-12-2020
08:49 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم
الثلاثاء 1 ديسمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرش عن
معاملات أمس الصباحية حيث سجل 15.66 جنيه ، بينما سجل أمس 15.65 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل
في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.71 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي 15.59 جنيه لشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .