الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 30-11-2020
09:00 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم
الاثنين 30 نوفمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرش واحد عن
معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه
، وسجل في بنك القاهرة 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
وسجل في البنك العربي الأفريقي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ،
وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، و سجل
في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .