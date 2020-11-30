الإثنين 30 نوفمبر 2020
توقيت مصر 12:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إطلاق أسماء جديدة علي شوارع مكة المكرمة.. تعرف عليها

"ترامب " يعلق علي إصابة " بايدن " بـ كلمتين

الاسماعيلى يواجه مصر المقاصة ودياً استعدادًا للموسم الجديد

شاهد اول فيديو.. انفجار يهز البحرين

تصريحات جريئة لرئيس الزمالك الجديد في أول ظهور له

11 مخالفة تحتوي على أرقام صادمة سبب الإطاحة بمجلس مرتضى منصور

المملكة تدين هجوم نيجريا بكلمات صارمة

شوبير يكشف واجهة "بادجي" بعد رحيله عن الأهلي

شاهد.. فنانة خليجية تحتفل بعودة " آل الشيخ " للرياض بطريقة غير متوقعة

هبوط حاد للدولار لم يحدث منذ عامين

ADS
 

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 30-11-2020 09:00 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 30 نوفمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرش واحد عن معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
وسجل في البنك العربي الأفريقي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، و سجل في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .  
 

إقرأ ايضا

143-124339-price-dollar-egypt-saturday-november-28-2020_700x400

هبوط حاد للدولار لم يحدث منذ عامين

20200628101601161

رغم عدم التعاملات.. الدولار يسجل هذه الأرقام في بيانات البنوك

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

ارتفاع جديد للدولار في المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يواصل ارتفاعه فى المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم