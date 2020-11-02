الدولار ينتفض أمام الجنيه ويعود للارتفاع

الإثنين، 02-11-2020
06:28 م
الطيب حسين
عاود سعر صرف الدولار
أمام الجنيه
للارتفاع مجددًا في ختام التعاملات اليوم الاثنين.
وسجل عدد من البنوك العاملة في مصر، ارتفاعًا في سعر العملة الخضراء مقارنة بيوم أمس.
وسجل متوسط السعر اليوم 15.664 جنيه للشراء و15.764 جنيه للبيع، مقابل 15.656 جنيه للشراء و15.756 جنيه للبيع أمس.
وارتفع سعر الدولار
قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والتجاري الدولي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
كما صعد في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، والبركة إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار
على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.