الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:03 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

الدولار يستفيق أمام الجنيه ويحقق المفاجأة

images
الدولار يستفيق أمام الجنيه ويحقق المفاجأة
 
الأربعاء، 21-10-2020 06:22 م الطيب حسين
استفاق الدولار الأمريكي أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، حيث حقق مفاجأة بتسجيله ارتفاعًا ملحوظًا بعد تراجعه في اليويمن السابقين.

وجاء هذا مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر في عدد من البنوك.


وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما صعد في بنك البركة مسجلًا 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مسجلًا 15.65 للشراء و15.76 للبيع.


كما ارتفع في بنك الإسكان والتعمير حيث بلغ السعر 15.65 للشراء و15.77 للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، 15.65 للشراء و15.75 للبيع.

أيضًا استقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
 

إقرأ ايضا

سعر-الدولار-فى-مصر-1600x1000

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم

الدولار

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

1577778784_448_177431_egp_devaluation_to_usdnov2016_1-770x435

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

أخبار متعلقة

143-112608-price-dollar-lebanon-today-august-24-2020-float_700x400

الدولار يحقق مفاجأة ويرتفع بشكل كبير أمام الجنيه

سعر-الدولار-فى-مصر-1

الجنيه يتغلب على الدولار في تعاملات اليوم الإثنين

36e6232c-72bc-4ca3-acfc-8ccd7ea204f5_16x9_1200x676

الدولار يفاجئ الجميع بأسعاره اليوم

1146

سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية اليوم الإثنين

36e6232c-72bc-4ca3-acfc-8ccd7ea204f5_16x9_1200x676

المفاجآت تتواصل والدولار يتراجع بشكل حاد أمام الجنيه

36e6232c-72bc-4ca3-acfc-8ccd7ea204f5_16x9_1200x676

الجنيه يضرب الدولار في مقتل بعد انخفاض سعر العملة الأمريكية