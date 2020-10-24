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ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

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ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت
 
السبت، 24-10-2020 06:22 م الطيب حسين
شهد سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا، ترافقًا مع العطلة الأسبوعية.

وسجل سعر العملة الأمريكية تباينًا بين عدد من البنوك العاملة في مصر، مقارنة ةبأسعار الخميس، ونستعرضها وفقًا لآخر تحديثات البنوك في السطور التالية.


بلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.65 جنيه للشراء  و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء  و15.75 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر سجل السعر 15.65 جنيه للشراءو15.75 جنيه للبيع  .

وبلغ سعر الدولار فى بنك عودة 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع .


 

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