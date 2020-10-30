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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة
 
الجمعة، 30-10-2020 04:46 م الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك اليوم الجمعة.

في بنك التنمية الصناعية سجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وفي بنوك:"المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي" 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي سجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري وفقا لأحدث البيانات 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني سجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي بنوك:"المصرف المتحد، التعمير والإسكان، مصرف أبوظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع. 

وسجل في البنك المصري الخليجي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
 

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