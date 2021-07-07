الدولار يصعد بشكل مفاجئ في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 07-07-2021
08:46 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 7 يوليو حالة من الارتفاع بمقدار 5 قروش،
حيث سجل اليوم 15.69 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.64 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك " س اي بي" 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.76 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.