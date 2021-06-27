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تعرف على سعر الدولار في بداية المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
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الأحد، 27-06-2021 09:20 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 27 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.67 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
 

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