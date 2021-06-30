الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 30-06-2021
08:48 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 30 يونيو حالة من التراجع، حيث سجل 15.66
جنيه بينما سجل أمس في المعاملات الصباحية 15.67 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70
جنيه.
كما سجل الدولار
في البنك الأهلي الكويتي 15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل
15.74 جنيه، وسجل في بنك القاهرة
15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.