الثلاثاء 08 يونيو 2021
توقيت مصر 12:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طرد فتاة من كافيه شهير بالتجمع الخامس بسبب ارتدائها عباءة

بعد ضبطه.. مفاجأة بشأن الصورة المخلة لشاب وفتاة داخل سيارة

احذر.. عادة يفعلها الكثير قد تصيبك بالفطر الأسود

تفاصيل مقتل رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق على يد المقاومة

ابنة ملك الأردن تخطف الأنظار بظهورها بالزي العسكري (صور)

لم يجدها عذراء.. المحكمة تُغرم عريس 18 ألف بسبب ما فعله ليلة الدخلة

أجبر موظفة على خلع الحجاب..إجراء رسمي ضد سفير كوريا الجنوبية في السعودية

تقارير أمريكية جديدة تكشف من أين تسرب فيروس" كورونا"

سحب رعدية ورياح نشطة علي هذه المناطق بالمملكة

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
الثلاثاء، 08-06-2021 09:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار حيث  سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.69  جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل الدولار في بنك " سي أي بي " 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

المالية: 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك "السويس"

399

تعرف علي سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم

ارشيفية

وزير المالية: ٢٥٪ من سعر السيارة الجديدة «حافز أخضر» بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه

أخبار متعلقة

399

تعرف علي سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار والجنيه

تعرف علي أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم

399

الدولار يرتفع أمام الجنيه صباح الاثنين ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم