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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
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الأحد، 06-06-2021 09:57 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 6 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه .
وسجل الدولار في البنك الأهلي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل الدولار في بنك عودة 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه.
كما سجل الدولار في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
 

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