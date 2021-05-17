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الدولار يرتفع أمام الجنيه صباح الاثنين ويسجل هذا الرقم

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الدولار
Native
الإثنين، 17-05-2021 10:40 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين حالة من الارتفاع الطفيف بمقدار 3 قروش، حيث سجل 15.68 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.65 جنيه .

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .

كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .  
 

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