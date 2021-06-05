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تعرف علي أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم

الدولار والجنيه
الدولار والجنيه
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السبت، 05-06-2021 10:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 5 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.69 جنيه .
وسجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل الدولار أقل سعر في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
وسجل الدولار في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل الدولار أعلي سعر  في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء و للبيع  سجل 15.78 جنيه .
 

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