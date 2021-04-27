الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 27-04-2021
08:57 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 27 إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل نفس
قيمة معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه.
وسج الدولار
في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72
جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه .
كما سجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في بنك
عودة 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه .