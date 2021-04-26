الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 26-04-2021
10:38 ص
متابعات_ أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين حالة من التراجع الطفيف بمقدار قرش واحد،
حيث سجل 15.69 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72
جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك " سي أي بي " 15.63 جنيه للشراء وللبيع
سجل 15.73جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .