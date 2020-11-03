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الدولار يواصل ارتفاعه فى المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 03-11-2020 09:29 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرش واحد حيث سجل اليوم 15.72 جنيه ، بينما سجلت أمس 15.71 جنيه .
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في بنك البركة 15.66 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.76 جنيه .
 

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