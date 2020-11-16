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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 16-11-2020 09:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 16 نوفمبر تراجع طفيف بمقدار قرشين حيث سجل اليوم 15.62 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.64 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
كما سجل الدولار في بنك مصر 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.59 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.69 جنيه .
 

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