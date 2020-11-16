الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 16-11-2020
09:09 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 16 نوفمبر تراجع طفيف بمقدار قرشين حيث سجل
اليوم 15.62 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.64 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك مصر 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ،
وسجل في بنك الإسكندرية 15.59 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.69 جنيه .