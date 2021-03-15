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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 15-03-2021 09:30 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين حالة من الارتفاع الطفيف حيث سجل اليوم 15 مارس 15.73 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .  
 

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