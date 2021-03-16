الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 16-03-2021
11:23 ص
متابعات_ أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 16 مارس حالة من التراجع الطفيف بمقدار قرشين،
حيث يجل اليوم 15.71 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.73 .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73
جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.7
جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ،
وسجل الدولار
في البنك الأهلي اليوناني 15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.73 جنيه
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