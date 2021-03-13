الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السبت، 13-03-2021
08:33 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 13 مارس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.70
جنيه .
وسجل سعر الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.72 جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.75 جنيه .
كما سجل الدولار
في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.73 جنيه ، وسجل الدولار
في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .