الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 21-03-2021
09:44 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 21 مارس حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة
معاملات أمس الصباحية 15.62 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ،
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
كما سجل الدولار
في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.75 جنيه ، وسجل الدولار
بنك القاهرة
15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .