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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأحد، 21-03-2021 09:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 21 مارس حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.62 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل الدولار بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .  
 

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