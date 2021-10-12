الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
Native
الثلاثاء، 12-10-2021 10:35 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
 وسجل سعر الدولار ارتفاع مفاجئ، حيث سجل 15.72 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل ا لدولار في البنك المركزي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
 

إقرأ ايضا

239556-1986862166

البنك الدولي يوافق على قرض لمصر

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

«ستاندرد آند بورز»

«ستاندرد آند بورز» تتوقع انحسار العجز الكلي للموازنة العامة إلى ٦,٨٪

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يستمر في تراجعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

92021228823932162409

تعرف علي سعر الدولار في البنوك اليوم

الدولار

الدولار يصعد بشكل مفاجئ في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم