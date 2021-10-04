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تعرف علي سعر الدولار في البنوك اليوم

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الدولار
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الإثنين، 04-10-2021 09:14 ص متابعات- أمينة عبد العال

يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
 وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 4 أكتوبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.76 جنيه.
 

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