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الدولار يستمر في تراجعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
الأربعاء، 06-10-2021 09:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
 وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 أكتوبر، تراجع طفيف بمقدار قرش واحد حيث سجل 15.71 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه، وسجل في بنك التعمير والإسكان 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
 

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