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الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
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الأحد، 19-09-2021 08:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 19 سبتمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرش، حيث سجل 15.72 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك عودة 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه، وسجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.
 

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