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معركة مسلحة بدولة عربية بعد اختطاف ابنة برلماني

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معركة مسلحة
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وكالات- الدويني فولي

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لبنان

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اختطاف

معركة مسلحة

ابنة

تعرضت ابنة نائب لبناني (16 عامًا) للاختطاف من قبل أحد مرافقي والدها، الذين كانوا يقلونها إلى منزل النائب الصيفي.

وقالت مصادر لبنانية، إن اشتباكًا مسلحًا وقع أثناء مسير موكب النائب عثمان علم الدين، بين مرافقين له ومرافقين لابنته، ما أدى في النهاية إلى اختطاف ابنته، وتعرض إحدى سيارات موكب النائب لأضرار.


وذكر حساب على تويتر، أن الخاطف كان يهدف من وراء ذلك الزواج من ابنة النائب، ما استدعى مرافيقه إلى ملاحقة الخاطف، لانقاذ الفتاة، فوقع الاشتباك أثناء ذلك


وبحسب موقع VDLnews  اللبناني، فإن الاشتباك لم يسفر عن وقوع إصابات.


وتداولت وسائل إعلامية لبنانية، صورة للمركبة المحترقة، في إحدى الطرق الفرعية بمحافظات الشمال.


وبدأ عدد من الجهات السيادية، إجراءات اتصالات مكثفة، لإعادة ابنة النائب، ومنع تطور الإشكال إلى منحى آخر.

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