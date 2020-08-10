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أحمد فتحي يخرج عن صمته بشأن أزمته في الأهلي

الرياضة

أحمد فتحي
أحمد فتحي

محمد فضل

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أزمة

الاهلى

احمد فتحى

فايلر

خرج أحمد فتحي نجم النادي الأهلي عن صمته بشأن ما أثير حول وجود أزمة كبيرة معه داخل النادي الأهلي وخاصة مدرب الفريق السويسري رينيه فايلر، قبل لقاء الأهلي وإنبي أمس الأحد والذي انتهى بفوز الأول 2-0.

ونفى فتحي هذه الأنباء في منشور عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وقال :" لا داعى لنشر الاشاعات حول علاقتى بالنادى الاهلى و ادارته و مدربيه و جماهيره، كل ما يقال حاليا عار تماما من الصحة و لم و لن يحدث اى مشاكل مع الكيان ان شاء الله".

وكان الإعلامى محمد شبانه، قال إن أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى، قد أثار أزمة فى معسكر فريقه قبل ساعات من مواجهة إنبى، التي أقيمت أمس الأحد، على ملعب ستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي 2 -0.

وتابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " ، أن أحمد فتحى فور علمه باقتراب محمد هانى من المشاركة أساسيًا على حسابه وبدء الجهاز الفنى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فى منحه التعليمات الفنية للمباراة أبدى غضبه الشديد وذهب لغرفته فى فندق الإقامة ولم يلتفت لمحاولات زملائه لخروجه وتواجده معهم.


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