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سر تغيير الملك عبد العزيز لبيت شعر بقصر الحكم

عرب وعالم

الملك عبد العزيز
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متابعات- أمينة عبد العال

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كشفت دارة الملك عبد العزيز  آل سعود علي صفحتها الرسمية علي " تويتر" عن السبب وراء تغيير الملك الراحل عبد العزيز آل سعود بيت من الشعر كتب في قاعة الاستقبال بقصر الحكم في العاصمة الرياض.

وقالت في تغريدتها :" نقلا عن المؤرخ أمين الريحاني في كتباه " ملوك العرب" أنه لاحظ عند دخوله القصر وجود بيتين من الشعر نصهما " لسنا و إن كرمت أوائلنا .. يوما علي الأنساب نتكل .. نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل فوق ما فعلوا " .

و أشارت دارة الملك إلي أن المؤرخ سجل ملاحظة أمام الملك بأن صحة النصف الأخير هو " تبني ونفعل مثلما فعلوا " فأخبره الملك أنه هو من طلب تعديله علي هذه الشاكلة لأنه هدفه ليس فعل السابقين ولكن أفضل منهم ".

ولفت إلي أن ذلك يدل علي رؤية الملك لمستقبل مملكته و أن هناك تطور كبير يتنظرها كما كان يقبل الكثير من الاختراعات الجديدة .


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