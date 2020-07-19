من داخل البرلمان.. وزير الري عن سد النهضة: مش هنقف نتفرج

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البرلمان

السيسي

سد النهضة

عبد العاطى

مكتوفي الأيدي

"لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج، فلدينا أدوات داخلية"، بهذه العبارة أكد  الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف عبدالعاطي خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعي اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع نتائج المفاوضات بشكل مستمر، بحسب الوطن.

وكانت لجنة المشروعات بمجلس النواب، قد انعقدت لمناقشة ملف توفير قروض للمزارعين لتطوير منظومة الري والصرف.

وأوضح وزير الري أنه تواصل هاتفيا الجمعة الماضية، مع رئيس الجمهورية منوها أنه: "سيجرى عقد اجتماع الثلاثاء المقبل فيما يخص سد النهضة الإثيوبي، في إشارة للقمة الأفريقية المصغرة التي ستعقد الثلاثاء  للتداول حول سد النهضة الإثيوبي 21 يوليو".

ينما صرح النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الجميع يهتم بقضية سد النهضة، ونحن جميعًا داعمين للقيادة السياسية في قصة سد النهضة لأن هذا مصيرنا، ونحن في يد أمينة.

كما أيّد مرعي اتجاه الدولة للري بالتنقيط، بدًا من الري بالغمر، مشيدا بفكرة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لخلق فرص عمل ورؤية واضحة يعتمد عليها الشباب.

وتابع قائلا :  تم وضع النقاط على الحروف وانتهاء الدراسة الخاصة بهذا الموضوع والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.


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