مدير حميات إمبابة يكشف ضوابط أخذ مسحة كورونا

13 يوليه 2020 - 11:40 م

علق الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، على وفاة طفل في السعودية بسبب أخذ المسحة الطبية لفيروس كورونا، مؤكداً أن الأنبوبة قابلة للكسر لأنه بعد أخذ المسحة يتم وضعها في أنبوبة أخري، ويجب وضع الاحتياطات قبل أخذ العينة.



وأضاف "الجارحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة،الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، المذاع عبر القناة الأولي المصرية، أن الخطأ هنا أن ما حدث يجب تهدئة المريض بفيروس كورونا ويتم التعامل معه بصورة مريحة سواء كان كبيراً ولو كان صغيراً يلهي بلعبه.

