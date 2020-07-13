مدير حميات إمبابة يكشف ضوابط أخذ مسحة كورونا

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كورونا في مصر
كورونا في مصر

المصريون ـ متابعات

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مدير "حميات إمبابة": كورونا ليس مؤذيا

علق الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، على وفاة طفل في السعودية بسبب أخذ المسحة الطبية لفيروس كورونا، مؤكداً أن الأنبوبة قابلة للكسر لأنه بعد أخذ المسحة يتم وضعها في أنبوبة أخري، ويجب وضع الاحتياطات قبل أخذ العينة.
وأضاف "الجارحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة،الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، المذاع عبر القناة الأولي المصرية، أن الخطأ هنا أن ما حدث يجب تهدئة المريض بفيروس كورونا ويتم التعامل معه بصورة مريحة سواء كان كبيراً ولو كان صغيراً يلهي بلعبه.
وأكمل نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن يجب السؤال عن وجود مرض مزمن في الأنف أو غيره وإذا كان هناك شيء ما في الأنف لا يمكن أخذ عينة من المسحة، كما يجب رفع الرأس للأعلى عند أخذ المسحة الطبية، وكذلك مراعاة تحذير المريض بضوابط أخذ العينة.

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