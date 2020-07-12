  • الأحد 12 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:56 م
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية - سد النهضة

تعليق ناري لـ"موسى" على التعنت الإثيوبي بمفاوضات السد

محطة غاز

تعرف على شروط تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى غاز

البنك المركزي

ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي رغم أزمة كورونا

هالة زايد

بيان الصحة.. إصابات "كورونا" تواصل التراجع

الطقس

طقس حار رطب نهارًا.. تعرف على درجات الحرارة غدًا الاثنين

سد النهضة

نتيجة مخيبة للآمال في مفاوضات اليوم العاشر لسد النهضة

حوثيون

الحوثيون يعتقلون يهود "خارف".. وهذا ما أجبروهم عليه

مرتضى منصور

مرتضى منصور يقاضي ضابطًا قطريًا بسبب "التسريبات"

كورونا في سلطنة عمان

الديوان الملكي يعلن السيطرة على فيروس "كورونا"

الخلافات تضرب فريق «ترامب» لمكافحة كورونا

الخلافات تضرب فريق «ترامب» لمكافحة كورونا

وزير الإسكان: أي مواطن عاوز حاجة سيجدها

آخر الأخبار

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير الإسكان يقرر عزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا

#

وزارة العدل: استخراج التوكيلات من أي شهر عقاري

#

لميس الحديدي: أي حاجة هنوصلها أنتم السبب فيها

#

تركيا تعلن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعمل على ثلاث محاور في ملف الإسكان، أولاً الدعم للطبقة البسيطة والمساندة للطبقة الوسطى، والإتاحة للطبقة العليا، مشدداً على أن الدولة مسئولة عن كافة المواطنين.
وتابع وزير الإسكان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية : «أي مواطن عاوز حاجة هيلقيها».
وأضاف «الجزار»، أن الدولة تراعى المواطنين البسطاء وتوفر لهم الدعم المالي المباشر وغير المباشر من أجل توفير سكن لائق لهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الإسكان: أي مواطن عاوز حاجة سيجدها
» وزيرة الصناعة تكشف تفاصيل إحلال المركبات القديمة
» وفاة بطل بريطانيا في الفنون القتالية بشكل مفاجئ
» ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد
» بريطانيا.. تسجيل 21 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا
» إغلاق 4 محافظات فلسطينية بسبب "كورونا"
» القصة الكاملة لتعذيب عامل وتقييده بعمود كهرباء في البحيرة
» وائل جمعة يسب مرتضى منصور بلفظ خارج
» رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: لجان دائمة لدراسة وتقييم أسئلة الامتحانات
» إصابات كورونا تصل لـ13 مليون
» مقتل مغن أمريكي في ظروف غامضة بعد إطلاق النار عليه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية