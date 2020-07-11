ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي

انتهت مباراة ليفربول ضد بيرنلي بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب آنفيلد ضمن مباريات الجولة 35 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقدم الريدز عن طريق أندي روبرتسون في الدقيقة 34 من ضربة رأس، وتعادل جاي رودريجيز للضيوف في الدقيقة 69.

وبدأ يورجن كلوب المدير الفني للريدز المباراة بالتشكيل كالتالي: أليسون؛ ويليامز، جوميز، فان دايك، روبرتسون؛ فابينيو، فينالدوم، جونز؛ محمد صلاح، مينامينو، ماني، ويتواجد أرنولد نجم الفريق الشاب على مقاعد البدلاء.

ودخل ليفربول مباراة اليوم ضد بيرنلي، وهو بطل الموسم الحالى من المسابقة بعد غياب 30 عامًا، ورفع رصيده بعد التعادل إلى 93 نقطة بفارق 24 نقطة عن مانشستر سيتى صاحب مركز الوصافة، بينما يتواجد بيرنلى فى المركز العاشر برصيد 50 نقطة.