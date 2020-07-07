الأهلى يقترب من حسم صفقة نجم المقاولون

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المقاولون العرب

طاهر محمد طاهر

أعلن النادي الأهلي، توصله لاتفاق مع المقاولون العرب حول انتقال لاعبه طاهر محمد طاهر إلى الأهلي ولكن يتبقى فقط اتفاق اللاعب الشخصي مع النادي.
وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: ”عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إجتماعا مع محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين، ودار النقاش حول إنتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي”.
وأضاف الموقع الرسمي للنادي "تم الإتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر”.
وأتم:” وفي ختام الجلسة أكد كلا من محمود الخطيب ومحسن صلاح على التقدير المتبادل والتعاون المأمول خلال الفترة القادمة بما يخدم مصلحة الناديين في المجالات المختلفة”.

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