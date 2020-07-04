نشأت الديهي يكشف: قطر تحولت لولاية عثمانية جديدة

04 يوليه 2020 - 10:00 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قام الخميس الماضي بزيارة لقطر.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، أنه لديه معلومات تؤكد أن زيارة أردوغان لقطر، لدفع فاتورة دخول القوات التركية إلى الأراضي الليبية.



وتابع، أنه تزامن مع زيارة أردوغان لقطر، زيارة رئيس الوزراء الصومالي، لقطر، متسائلًا: "ماذا جرى بين رئيس الوزراء الصومالي، وأردوغان خلال تلك الزيارة؟".



ونوه، بأن أردوغان وعائلته قاموا بزيارة قطر 65 مرة خلال 12 عامًا، وتميم وعائلته زاروا تركيا 45 مرة خلال 12 عام.



وعرض مقطع فيديو لأردوغان يأمر وزير الخارجية القطرية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بتعديل جلسته، معقبًا: "قطر تحولت لولاية عثمانية جديدة، وتميم الوالي العثماني لقطر مثلما فايز السراج الوالي العثماني لليمن".



وناشد امين الجامعة العربية، بتجميد عضوية قطر، مؤكدًا أنها تدعم التدخل التركي في ليبيا وسوريا، معقبًا: "آن الآوان أن تخرج قطر ذليلة من الجامعة العربية، وتعليق عضوية ليبيا لحين عودة الشرعية المفقودة في ليبيا، الأمن القومي العربي في خطر وجودي".

