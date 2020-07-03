» الاتحاد الإفريقي يكشف ملاعب نصف نهائي دوري الأبطال

03 يوليه 2020 - 04:29 م

كشف حمادة شادى، منسق الرعاية فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، عن حقيقة نقل نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمباراة النهائية من الكاميرون.

وكانت أنباء ترددت عن توصل الكاف إلى اتفاق مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم من أجل استضافة نصف نهائى دورى أبطال افريقيا والمباراة النهائية على ملاعبنا.

وقال منسق الرعاية فى الكاف، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "نصف نهائي ونهائي لبطولة دوري الأبطال في ياوندي عاصمة الكاميرون في سبتمبر/ ولا نية لتغيير المكان أو الزمان".

يذكر ان النادى الأهلى سوف يلتقى فريق الوداد البيضاوي فيما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي فى نصف نهائى دورى أبطال افريقيا خلال شهر سبتمبر القادم.

