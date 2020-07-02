تصريحات ناريه من عمدة ليفربول عن "صلاح"

02 يوليه 2020 - 06:19 م

صرح جو أندرسون عمدة فريق ليفربول الانجليزي المحترف بين صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح بأن خليفته بين صفوف "الريدز" سيكون الفرعون المصري، لافتا إلى انه يفتخر بعلاقة الجماهير بالنجم المصري.



واضاف عمدة مدينة ليفربول لموقع “ليفربول إيكو” الذي يشجع إيفرتون الإنجليزي: “صلاح شخص متواضع ونحن فخورون بعلاقته بمدينة ليفربول”.



وأشار الى ان الفرعون المصري هو سفير كرة القدم المصرية في الملاعب الانجليزيه. ومازح "اندرسون" "صلاح" قائلا: “سأسمح الفرعون المصري بالترشح لعمدة ليفربول إذا سمح لي بلعب كرة القدم مثله، لافتا الى انه اذا كان صلاح سعيدا بكونه عمدة ليفربول، فسيكون لديه أيضا الكثير من المشجعين والمؤيدين”.