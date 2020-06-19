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إسرائيل تقترب من حاجز 20 ألف إصابة بكورونا

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كورونا في إسرائيل
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المصريون ووكالات

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وفيات كورونا تتجاوز 190 ألف حالة حول العالم

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الخميس، أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا اقترب من حاجز 20 ألف مصاب.
وقالت الوزارة في بيان، إن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل 19 ألف و998، إثر تسجيل 361 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة أنّ هناك 4177 إصابة نشطة من إجمالي عدد الإصابات، بينها 28 حالة خطيرة.
فيما ثبتت حصيلة الوفيات عند 303، وبلغ عدد المتعافين 15 ألفا و518، حسب المصدر ذاته.
وعاودت معدلات الإصابة بالفيروس الارتفاع مجددا في إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، في ظل تسهيلات أقرتها الحكومة من بينها فتح المدارس والشواطئ والمطاعم والمقاهي، وسط تحذيرات من موجة ثانية للوباء. -

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