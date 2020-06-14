الجندي: نعيش الآن كارثة

14 يونيو 2020 - 08:46 ص









نعي الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور محمود خيامي حسن، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة ا?زهر، قائلا:" الله يكرم ويجبل العلماء إلى أن يلقوا الله".







وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، ب أنه لابد من تدريس العلماء علمهم لصف تاني من الطلاب لكي يكون هم فقهاء وعلماء من بعدهم.







وتابع:" نعيش اليوم في كارثة، العلم ينقص برحيل العلماء"، مؤكدا أنه بين العلماء ستجد أنه بين كل 100 عالم يوجد عالم فقط يفتي في المواريث ويعلم بها.







وأوضح أنه ومع انتشار التكنولوجيا الحديثة وزيادة قنوات القرآن وزيادة منصات الفتوى الدينية يتفشى الجهل بالدين، مؤكدًا أن سبب هذه الأمية الدينية هي افتقادنا للشيخ المربي.

