وزيرة الصحة: لا نستطيع فرض التبرع على متعافي كورونا

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المصريون ـ متابعات

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قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر عقدت اتفاقية مع كوريا الجنوبية، لتصنيع مشتقات بلازما الدم.
وأضافت، في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن 5 دول فقط هي التي تصنعها، وإن مصر بصدد إنشاء 12 مركزًا لبلازما الدم، تم الانتهاء من 6 مراكز في 6 محافظات.
وذكرت أن مصر ستبدأ خلال أشهر قليلة حملة قومية للتبرع بالبلازما.
وزفت «زايد» بشرى لمصابي كورونا قائلة إن المصابين الذين وضعوا على جهاز التنفس الصناعي، وكانت حالتهم حرجة، تحسنت حالتهم بعد البلازما.
وأكدت أنه لا يمكن فرض التبرع ببلازما المتعافيبن من الفيروس، إذ أن أخلاقيات المهنة تقتضي أن يكون الأمر اختياري.

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