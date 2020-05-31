» مصطفى بكري لـ ناشط كويتي شهير: أنت بـ.....

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مبارك البغيلي

شكر الكاتب الصحفي مصطفى بكري ناشط كويتي دافع عن المصريين ضد الهجومة العنصرية في الكويت.

وقال بكري في تغريدة: شكرا لك اخي الكويتي العروبي الأصيل علي هذه الكلمات في حق مصر ، وأنت وكل الأشقاء الشرفاء تاج علي راسنا ..

وأضاف: أما من يتطاولون وسيبون مصر الشعب والقياده ، التاريخ والجغرافيا فهؤلاء يعملون علي نشر بذور الفتنه من المرتزق البغلي الذي كان يدافع عن مصر ويزايد علينا إلي شتام ومعادي مرووا بصاحبة اللسان السليط وانتهاء ببعض المتطاولين

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