إصابة النائب عمر وطني بفيروس كورونا

30 مايو 2020 - 04:59 م

أصيب النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، نائب دائرة الشرابية بمحافظة القاهرة بفيروس كورونا، كثاني حالة يسجلها المجلس بعد إصابة النائبة شيرين فراج.

وأشارت مصادر في تصريحات صحفية، أن النائب تم نقله لإحدى مستشفيات الخاصة للعزل ، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورنا المستجد "كوفيد - 19" .

وأكدت المصادر إن احتجاز النائب عمر وطنى ، داخل المستشفى جاء بعد إيجابية التحاليل التى أجراها بعد تشككه بإصابته بفيروس كورونا، على أن يبدأ اليوم بتلقى بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس.